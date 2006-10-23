В Киеве появится площадь имени Сергея Бондарчука

В Киеве площадь напротив кинотеатра «Октябрь» переименуют в честь Сергея Бондарчука - режиссера и народного артиста СССР. На площади установят мемориальную доску артисту.

Такое решение киевской администрации озвучили на вечере памяти кинохудожника, который устроили к 50-й годовщине выхода фильма «Иван Франко». В нем С. Бондарчук сыграл главную роль.

Наибольшую славу С. Бондарчуку принес фильм «Война и мир», за который актер и режисер в 1968 г. получил премию «Оскар».

Обком со ссылкой на РБК