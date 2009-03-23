Кому отдать костел в Днепропетровске: католикам или американцам

Хозяйственный суд Днепропетровской области начал новые слушания по делу о признании права собственности на историческое здание костела св. Иосифа, расположенного в центре города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе римо-католического прихода Днепропетровска, римо-католическое общество подало иск на корпорацию «Dugsbery, Inc.» (США) и Днепропетровский областной совет о возвращении ей здания костела как правопреемнику основателей храма, построенного в 70-годах ХІХ века.

Суд удовлетворил ходатайство Днепропетровской облгосадминистрации о привлечении в качестве третьего лица без личных требований на предмет спора.

Вчера днепропетровских римо-католиков активно поддержали представители прихода с других областей Украины, которые провели крестное шествие и богослужение возле костела.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу римо-католического прихода и упразднил предыдущие решения низших судебных инстанций, которыми признавалось право собственности на здание костела за корпорацией «Dugsbery, Inc.». Одновременно суд вернул дело на рассмотрение в Хозяйственный суд Днепропетровской области.