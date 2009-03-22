Длина пещеры Млынка увеличилась на 40%

В Тернопольской области в самой доступной из больших пещер Млынки за счет новооткрытого района длина пещеры увеличена на 40%.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь туристического клуба “Кристалл” Андрей ЯНОВИЧ, после того, как в крайней западной точке пещеры спелеологи натолкнулись на трещину, из которой чувствовалась тяга воздуха, а также заметили, что в трещину залетают летучие мыши, возникло предположение, которое там может быть еще один район.

Проход местные спелеологи и их коллеги с Киева долбили около двух лет. В конце узкого прохода, выдолбленного в глине и камне, первопроходцам открылись объемные залы неизвестного лабиринта.

«Новый район отмечался не характерными для Млынки большими залами, глубоким распором и двухэтажным расположением ходов. Поскольку этот район очень большой и имеет перспективы для расширения, его назвали «Глобальным». Во время недавней экспедиции спелеологи, благодаря открытому новому району, нанесли на карту еще около двух километров новых лабиринтов пещеры Млынки», – рассказал А. ЯНОВИЧ.

По его словам, попасть в новый район немногочисленные желающие смогут лишь во время экспедиций, поскольку идти к нему нужно несколько часов. Кроме этого, в дальние районы пещеры туристов, как правило, не водят ради ее сохранения.

Справка УНИАН. Пещера Млынки находится в Тернопольской области поблизости Черткова. Входит в десятку самых длинных гипсовых пещер Украины. Общая длина ходов составляет 28 км.