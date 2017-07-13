Джамала сменила имидж: почти блондинка (фото)
17:49, 13 июля 2017Общество
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Артистка показала фото в новом образе.
Джамала сменила цвет волос и стала немного светлее / facebook.com/jamalaofficial
Украинская певица Джамала частично перекрасилась в блондинку. Фотографиями в обновленном образе звезда поделилась в Facebook.
На фото видно, что Джамала оставила темные корни и высветлила кончики - такой эффект называется омбре.
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Поклонники певицы завалили ее комплиментами / facebook.com/jamalaofficial
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Джамала рассказала о своем замужестве.
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