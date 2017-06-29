Джамала о своем замужестве: в семье появился мой главный критик

Украинская звезда Джамала, которая в конце апреля вышла замуж за Бекира Сулейманова, рассказала, как изменилась ее жизнь после замужества.

"Ответственность появилась. И все стало еще как-то более трепетно, что ли ... Безусловно, брак скрепляет, для меня это не просто формальность. Я не скажу это с уверенностью по поводу именно момента росписи, потому что мы пытались этот институт нивелировать. Мало кто знает, но мы с Бекиром расписались в "Готово", кажется, 27 февраля. Мы просто пришли в джинсах, поставили подписи и ушли", - рассказала Джамала, пишет "Сегодня".

Также звезда поделилась, что ее муж – ее главный музыкальный критик. Джамала призналась, что любимый не слишком разбирается в музыке с профессиональной точки зрения, однако как слушатель для нее – незаменимый.

"Я обожаю говорить с Бекиром о музыке, хотя он не музыкант. А мне, наоборот, интересен его абсолютно немузыкальный взгляд. По сути, он олицетворяет аудиторию в моем доме: он не знает, что такое сложная гармония, что я сейчас сделала какой-то сложный вокальный ход, он воспринимает эмоцию - работает или не работает. Вот это очень важно!" - подтвердила исполнительница.

Джамала вспомнила, что на днях "проверяла" на Бекире новую композицию и он посоветовал ей кое-что изменить в звучании.

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"Я часто испытываю на нем новые композиции. Например, два дня назад написала песню, она, кстати, выходила джазовой, и сразу ему напела. А он говорит: "А можешь последнюю фразу исполнить немного выше?". Я заново напела - и мне понравилось! Спрашиваю его: "А почему ты так сказал?". Бекир отвечает: "Мне кажется, что в этой строке есть какая-то недосказанность, будто ты не раскрыла все чувства", - поделилась Джамала.

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Торжество проходило в кругу близких людей артистки.