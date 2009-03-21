Сегодня всемирный День сна

Ежегодно 21 марта отмечается Всемирный день сна. Он проводится в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья, ведь по статистике от бессонницы страдает больше 10% населения индустриально развитых стран, а у каждого второго взрослого жителя земли отмечаются один или несколько симптомов расстройства сна.

В серьезном лечении нарушений сна нуждаются практически все люди, перешагнувшие 50-летний рубеж, а также женщины всех возрастов. Бессонница в первую очередь не дает покоя работающим в сферах юриспруденции и образования, деятелям культуры и искусства.

Нормальный сон - один из действенных способов профилактики сердечных и многих других заболеваний. А недосыпание снижает работоспособность, приводит к нервным расстройствам.

Для того, чтобы "организм уснул", в нем должно накопиться нужное количество гормона сна - мелатонина, а также серотонина и триптофана. Большое количество серотонина и мелатонина содержат бананы. Усыпляющим свойством обладает также картофель, особенно пюре с молоком, которое содержит триптофан - расслабляющую аминокислоту. Так как меланином богат овес, те, кто плохо засыпает, может ужинать геркулесовой кашей. Хорошо расслабляет ромашковый чай. Чтобы успокоиться, в чай или теплое молоко можно добавить немного меда, заесть пшеничным хлебом крупного помола, который стимулирует выработку в организме инсулина, который "поможет" триптофану попасть в мозг, где уже с его помощью начнет вырабатываться серотонин. Также побороть бессонницу поможет горсть миндаля, который содержит мышечные релаксанты и триптофан. Один из главных источников этого гормона - индейка, которую, чтобы лучше уснуть, есть нужно на пустой желудок.

Определить, высыпается человек или нет, можно так: если вечером он засыпает менее чем за пять минут, то у него недостаток сна. Идеальное время засыпания - от 10 до 15 минут.

В XIX веке люди спали по 10 часов в сутки, причем график сна зависел от светового дня, свидетельствуют записи тех времен. Норма сна для современного человека среднего возраста - 8 часов, пожилым достаточно 6 часов сна. Подростки должны спать 10 часов в сутки, такая же норма сна требуется и маленьким детям. Некоторые психологи считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более склонны к депрессии, чем мужчины.

Определить, спит человек или бодрствует, можно только посредством медицинского обследования. Люди могут засыпать на несколько секунд с открытыми глазами, даже не замечая этого.

Так называемый быстрый сон происходит импульсами на протяжении всей ночи, он начинается в среднем на 90-й минуте сна. Некоторые снотворные препараты, в частности, барбитураты, стадию быстрого сна подавляют, это вызывает долговременное нарушение психики и режима сна. Сны в быстрой фазе обычно странные и нелогичные, а в медленной фазе они повторяются, напоминая раздумья.

Варианты движения глаз в течение быстрой фазы сна соответствуют движениям в наших снах. Это говорит о том, что частично наш мозг смотрит на сон со стороны, как на фильм.

РИА «Новости»