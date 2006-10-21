Сумам грозит экологическая катастрофа

В Сумах через длительный невывоз из города мусора угрожает экологическая катастрофа. Нынче мусор из города не вывозится уже около недели, а санэпидемстанция предупреждает о возможном появлении в Сумах массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Как передает корреспондент УНИАН, жители Верхней Сыроватки – места старого полигона для мусора - продолжают пикеты. Пока сумские чиновники ожидают решения суда о продолжении использования старого полигона, за последние дни ни одна машина с мусором из Сум на полигон не попала. Именно таким действенным способом крестьяне пытаются убедить власть в своей решительности, обустроив лагерь, напоминающий революционный городок - очаг, палатки и убедительные лозунги. Крестьяне варят уху, общаются и ожидают пока власть отступится. Свои же позиции они сдавать не собираются. Не пугает людей даже тот факт, что городской совет будет судиться с поселковым советом в Хозяйственном суде области.

Среди требований власти - отмена решения о начале бессрочной акции протеста и признания таких действий противоправными. Слушание по делу уже состоялось. Однако суд отложил принятие решения до 31 октября. Постановления ожидают как крестьяне так и власть. Последняя, как и ранее, убеждена, что земли Верхней Сыроватки - единственное безопасное место для размещения полигона.

Люди же считают, что новый полигон - путь ко второму Чернобылю.

До разъяснительной работы с жителями Верхней Сыроватки приобщился весь депутатский корпус Сумского горсовета.

Забастовка жителей Верхней Сыроватки вынудила сумских депутатов собраться в четверг на внеочередную сессию. Сначала из трибуны крестьянам уже в который раз объяснили, почему полигон хотят разместить именно на землях Верхнесыроватского сельсовета, потом рассказали, какие крестьяне будут иметь от этого преимущества. Последний весомый аргумент – материальное поощрение. За 4 года, как утверждает городской председатель Сум Геннадий МИНАЕВ, на развитие села были выделены лишь 352 гривни. Нынешняя же власть, по его словам, уже выделила на потребности села 200 тысяч целевой субвенции. А затем обещает ежемесячно за использование полигона выплачивать селу приблизительно по 400 тысяч гривен.

По словам мэра, все обещания, которые давала власть раньше, она выполнила – проложили дорогу, установили железобетонный забор. А в будущем обещают построить здесь мусороперерабатывающий завод.

К жителям села Верхняя Сыроватка обратилась и глава Сумской облгосадминистрации Нина ГАРКАВА. В частности, она заявила крестьянам: «Я вам просто рекомендую отработать свои отношения с городской властью. Давайте будем реально смотреть на вещи. Такой большой город не может потопать в мусоре. Мы не можем надеяться на то, что вдруг появится новое место. Это нереально».

После не достаточно успешного заседания внеочередной сессии горсовета в четверг, мэр и депутаты решили лично посетить в пятницу полигон возле Верхней Сыроватки. Планировалось окончательно решить конфликтную ситуацию, связанную с акцией протеста против какого-либо использования мусоросборника Сумами. Но разговора не вышло. Крестьяне не могли найти общего языка даже между собой. Некоторые из них предлагали навсегда засыпать полигон землей.

Сегодня же в Верхней Сыроватке состоялось что-то вроде сельского референдума. По данным, предоставленным УНИАН источником в Сумском городском совете, до 80 процентов крестьян высказались против продолжения использования старого полигона. Тот же источник сообщил, что не исключается возможность вывозить мусор на полигон, разогнав пикетчиков силовым методом с привлечением стражей порядка. Эта акция может состояться уже этой ночью или на рассвете.