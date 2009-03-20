Рынок субаренды офисов в Москве за время кризиса намного вырос

Рынок субаренды офисных помещений класса А в Москве вырос с начала кризиса на 40 процентов. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на данные консалтинговой компании Astera Group.

По данным компании, в докризисный период (до сентября 2008 года) доля предложений офисных помещений класса А в субаренду в Москве составляла 5-7 процентов общего объема предложений в высококлассных бизнес-центрах. В четвертом квартале 2008 года этот показатель составлял уже 35 процентов, а концу первого квартала 2009 года - 40-45 процентов.

По мнению руководителя департамента брокерских услуг консалтинговой компании Astera Group Натальи Давиденко, в дальнейшем число предложений по субаренде офисов в Москве будет только увеличиваться. "В первую очередь, это будет связано с выходом ряда арендаторов из заключенных ранее договоров субаренды, а также с появлением вакантных площадей в результате пересмотра компаниями-арендаторами планов своего развития", - пояснила эксперт.

Одной из основных тенденций рынка офисов Москвы аналитики называют падение спроса на покупку офисов, добавляет Недвижимость.ру . По данным компании "МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость", сейчас 90 процентов общего объема спроса на офисном рынке столицы составляют потенциальные арендаторы, на долю покупателей приходится лишь 10 процентов. В докризисный период соотношение аренды и продажи в данном сегменте составляло 65 к 35 процентам.

Эксперты также отмечают, что на сегодняшний день большинство офисных арендодателей снизило арендные ставки примерно на 20-30 процентов от "докризисного" периода.