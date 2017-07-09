23 жильца киевского дома, где произошел взрыв газа, переехали в общежитие на Подоле

23 жильца дома в Голосеевском районе Киева, где 8 июля произошел взрыв, временно поселились в общежитии на Подоле.

Об этом сообщили в пресс-службе горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Спасибко.

«По состоянию на 9.00 9 июля 23 жильца отселены из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34. Жилье, которое получили пострадавшие, оборудовано необходимой техникой, есть посуда, постельное белье, полотенца. Сейчас город имеет маневренный фонд жилья, который позволяет расселять людей в аварийных ситуациях и из аварийного жилья», - сказал Спасибко.

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Как сообщалось, 8 июля в 13.35 произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в здании мог взорваться газ. Причины выясняются. В результате взрыва погибли два человека и пострадали шесть.

Планируется проведение выездного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА по установлению причин взрыва и определения пригодности дома для дальнейшей эксплуатации или отселения жильцов.

Полиция по факту взрыва открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.