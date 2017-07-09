Спасатели закончили разбор конструкций жилого дома в Киеве, где произошел взрыв газа

Завершены работы по разборке конструкций жилого дома в Голосеевском районе Киева, где 8 июля произошел взрыв неизвестного происхождения.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрыв во втором подъезде трехэтажного дома по проспекту Голосеевский, 70 произошел около 13.30.

В результате взрыва погибли два человека и пострадали шесть человек. Взрывной волной разрушены стены, межэтажное перекрытие и кровля. Все жильцы аварийного дома временно отселены в общежитие и к родственникам.

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Планируется создать комиссию по установлению причины взрыва и определению пригодности дома к дальнейшей эксплуатации. Работы по разборке строительных конструкций завершены.

Как сообщал УНИАН, по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.