Доллар в обменниках заметно подорожал

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках сегодня повысился на 16 коп. – до 8,29 грн., продажи – на 24 коп. – до 8,54 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 4%, по сравнению с 18 марта, и составил 10,29 грн., продажи – на 5,7% – до 11,56 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 3,4%, по сравнению с 18 марта, и составил 0,2239 грн., продажи – на 6% – до 0,2642 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,31 грн./долл. (на 0,8% дороже по сравнению с 18 марта), продают – по 8,53 грн./долл. (на 1,4% дороже).

Евро в столице покупают в среднем по 10,95 грн. (курс повысился на 2,8% по сравнению с 18 марта), продают – по 11,58 грн. (курс повысился на 5%).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2243 грн. (дороже на 2,6% по сравнению с 18 марта), продают – по 0,2679 грн. (на 4,6% дороже).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,55 грн., евро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,20/8,60 грн., евро – 10,90/11,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,20/8,35 грн., евро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 10,1101 грн., к российскому рублю – 0,22371 грн.