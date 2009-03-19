Милиция поймала на взятке двух подчиненных Черновецкого
12:08, 19 марта 2009Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Киеве работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены двое служащих одного из управлений Киевской городской государственной администрации, которые вымогали и получили две тысячи гривен взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения в предпринимательской деятельности (игорный бизнес).
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.
Взяточники задержаны. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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