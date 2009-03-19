Милиция поймала на взятке двух подчиненных Черновецкого

В Киеве работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачены двое служащих одного из управлений Киевской городской государственной администрации, которые вымогали и получили две тысячи гривен взятки от частного предпринимателя за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения в предпринимательской деятельности (игорный бизнес).

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

Взяточники задержаны. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.