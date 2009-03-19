Тимошенко ушла в секрет

Правительство Юлии Тимошенко в очередной раз засекретило оперативные данные о ситуации в экономике – Госказначейство прекратило еженедельное обнародование информации о налоговых платежах в бюджет. Вполне возможно, что такое решение вызвано падением свободных средств государства до минимального уровня в 1,6 млрд грн. Это означает, что Кабмин может расходовать только те деньги, которые за минувший день удалось собрать с бизнеса фискальным ведомствам, утверждают эксперты.

Подведомственное правительству Госказначейство в марте прекратило публиковать оперативные данные о выполнении доходов бюджета. В экспресс-информации казначейство сообщало о фактическом объеме собранных налогов и запланированных Минфином планах отчислений для ГНАУ, Гостаможни и НБУ. В январе-феврале казначейство отчитывалось каждый понедельник: последние данные – от 23 февраля. В марте публиковалась лишь информация об ассигнованиях на защищенные статьи, объемах дебиторских и кредиторских долгов бюджетных учреждений и поступлениях штрафов в местные бюджеты.

Начальник управления Госказначейства по работе со СМИ Любомир Стадник исчезновение оперативной информации объяснил переходом на новый формат подачи ведомством данных. "Завтра до 11 часов текстовый вариант выполнения бюджета по доходам уже будет на нашем веб-сайте",– пообещал он в понедельник. Во вторник отсутствие данных он объяснил тем, что руководство Госказначейства не утвердило эту информацию. Сообщение не появилось и в среду. Это не первая попытка скрыть данные: в апреле 2008 года они исчезли с сайта ведомства впервые за восемь лет. И тогда, и вчера в Минфине отказались от комментариев.

Наличие оперативных данных позволяло оценить бюджетные риски. Их исчезновение произошло тогда, когда сумма свободных средств единого казначейского счета резко упала (эти данные ведомство еще не успело засекретить): с 1 по 17 марта объем денег бюджета уменьшился с 5,988 млрд грн до 1,659 млрд грн. 13 марта был достигнут абсолютный минимум – 1,395 млрд грн. Это означает, что правительство тратит больше средств, чем успевают собрать ГНАУ и Гостаможня, утверждают эксперты. При этом у него почти не осталось денег в запасе. "Нечего аккумулировать на счетах",– говорит аналитик Бюро экономических и социальных исследований Владислав Комаров.

Усугубление проблем с наполнением бюджета в марте неофициально признают в Минфине – в частности, по ГНАУ прогнозируется выполнение на 70%. "Налоговики всю прибыль взяли в феврале, и теперь ничего нет",– сказал собеседник Ъ. "Минфин поставил план по прибыли на март в 1,762 млрд грн, но нет ни срока уплаты, ни денег у бизнеса. Никто не идет на авансовые платежи по налогу на прибыль",– сказал источник Ъ в ГНАУ. По его словам, ГНАУ до конца месяца проведет встречи с представителями морских портов, "Укрзализныци", "Энергоатома" и НАК "Нафтогаз Украины", чтобы убедить их платить налог не раз в квартал, а равными платежами. Всего из плана в 7,483 млрд грн на 17 марта ГНАУ перечислила в бюджет 1,646 млрд грн (22%).

Сотрудник Гостаможни рассказал, что "выполнение планов не очень хорошее" – менее 50%. Он, как и налоговики, рассчитывает на работу с НАК "Нафтогаз Украины": "Мы планируем получить НДС по газу – нам обещают растаможить его, еще немножко за счет надбавки в 13%, на которую также начисляется НДС. Соберем НДС на уровне прошлого месяца – 5 млрд грн".

Плохая ситуация со сбором налогов и скрытие информации говорят о реальных проблемах. "Идет жесткое сворачивание информации, особенно той, которая может подтверждать проблемы, неудачи или поставить под сомнение победные заявления Кабмина. Нет данных по ВВП, теперь – по бюджету. Не удивлюсь, если теперь уберут и информацию о едином казначейском счете",– говорит директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. "На счетах казначейства критическая сумма, и если что-то случиться, ее не хватит. Можно включить станок, но у таких денег инфляционная природа. Расходы будут недофинансированы, уже сейчас страдают защищенные статьи бюджета",– отмечает господин Комаров.

Коммерсантъ-Украина