Валовой внешний долг Украины вырос на четверть

Валовой внешний долг Украины в 2008 году вырос на 25,6%, или 21 млрд. долл., и на 1 января 2009 года составил 103,2 млрд. долл. (56,7% ВВП).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, внешний долг сектора государственного управления в 2008 году сократился на 0,1 млрд. долл. – до 14,6 млрд. долл.

Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования страны по итогам 2008 года вырос в 10,2 раза, или на 4,3 млрд. долл., – до 4,7 млрд. долл.

Внешний долг украинских банков увеличился на 27,4%, или на 8,5 млрд. долл., – до 39,4 млрд. долл. При этом интенсивный рост долга в І-ІІІ кварталах 2008 года на 11,2 млрд. долл. сменился его существенным сокращением в IV квартале 2008 года на 2,7 млрд. долл.

Внешний долг других секторов экономики в 2008 году вырос на 23,2%, или на 8,4 млрд. долл., – до 44,5 млрд. долл.

Нацбанк отмечает, что стойкая тенденция к накоплению внешней задолженности в банковском и других секторах экономики (23,5 млрд. долл.), характерная для трех первых кварталов года, изменилась в последнем квартале. Под влиянием мирового финансового кризиса, в условиях ограничения доступа к внешним финансовым ресурсам и снижения интереса инвесторов к Украине, в октябре-декабре 2008 года произошло сокращение долга в банковском и других секторах экономики и существенный рост государственного долга на 5 млрд. долл.