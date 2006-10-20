Поезда из России в Украину меняют направление

Южная железная дорога, из-за ремонта на участке Харьков-Борки-Лозовая, изменила направление ряда поездов на ближайшие три дня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ЮЖД.

В частности, на 21 октября поезд №65 «Москва - Николаев» следует через Мерефу, Красноград и Новомосковск, поезда №07 «С.-Петербург - Севастополь» и №17 «Москва – Севастополь» - через Кр.Лиман, Славянск, Лозовую.

22 октября поезда №15 «Москва - Днепропетровск» и №65 «Москва - Николаев» следуют через Мерефу, Красноград, Новомосковск; поезда №17 «Москва - Севастополь» и №7 «Москва – Симферополь» - через Кр.Лиман, Славянск, Лозовую.

23 октября только поезд №15 «Москва - Днепропетровск» следует по измененному маршруту через Мерефу, Красноград и Новомовсковск.

Кроме того, согласно сообщению, ЮЖД назначены дополнительные поезда. В частности, поезд №292 «Симферополь - Москва», который будет курсировать до 31 октября по нечетным числам (кроме 21, 23 октября), №291 «Москва - Харьков» - до З0 октября по парным числам (кроме 22, 24 октября), №195 «Харьков - Симферополь» - до З0 октября по парным числам (кроме 22, 24 октября). Также назначено 2 поезда на 1 ноября: №291 «Москва - Харьков» и №195 «Харьков - Симферополь».