На следующей неделе в Киеве потеплеет

21 октября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей 5-10° тепла, в Прикарпатье местами 0-2° мороза; днем 11-16° тепла, в южной части до 19° тепла; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 5-10° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

22-23 октября облачно с прояснениями. 22 октября в северных, центральных и южных областях, 23 октября в восточной половине Украины пройдут небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков. Местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южной части до 12°; днем 10-15°, в южных областях, Крыму, 23 октября и в Прикарпатье 15-20°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

24-25 октября - без осадков. Температура ночью 24 октября 3-9° тепла, в южных областях и в Крыму, а 25 октября в Украине 5-12°; днем 12-18°, в южной, 25 октября и в западной части местами до 22°.

В Киеве и области 21 октября сохранится переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 13-15°; по области ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.