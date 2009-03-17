Минфин купил себе люстры дороже, «чем весь зеркальный зал Версаля»?

В четверг на заседании коллегии Счетной палаты будет рассмотрен вопрос использования КГГА средств на выполнение Киевом функций столицы в 2007-2008 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО журналистам во вторник.

На вопрос были ли выявлены нарушения во время аудита, В.СИМОНЕНКО сказал: «Не просто нарушения, а нарушения, граничащие с преступлением». Кроме этого, по его словам, на коллегии будет рассмотрен результат аудита использования средств Министерством финансов Украины, на строительство и обустройство нового здания этого ведомства. «Там одна люстра стоит больше чем весь зеркальный зал Версаля», - сказал В.СИМОНЕНКО.

На ближайшем заседании коллегии счетной палаты также будет рассмотрен вопрос реализации государственной программы «Школьный автобус».