Во Львове продавщица сама задержала вора

Во Львове продавщица магазина на ул. Краковской самостоятельно задержала предполагаемого вора. Об этом сообщает патрульная полиция Львова в Facebook.

Патрульные, прибыв на место происшествия после того, как к ним обратились прохожие и сообщили о происшествии, увидели женщину, у которой неизвестный ей мужчина похитил мобильный телефон. Она это заметила и закрыла его в магазине.

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«Инспекторы установили личность мужчины, им оказался 37-летний житель Львова. Задержанный сообщил, что он плохо себя чувствует, поэтому патрульные вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, которая помогла мужу. Также на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Галицкого района», - говорится в сообщении.

На данный момент дело рассматривают следователи.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве сотрудники СБУ задержали «вора в законе» по прозвищу "Манчо Зугдидский». Сообщается, что с 2014 года злоумышленник жил в Одессе и координировал деятельность одной из организованных преступных группировок.