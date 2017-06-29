Из Украины выдворили "вора в законе", который координировал преступную банду (видео)

В Киеве сотрудники СБУ задержали «вора в законе» по прозвищу "Манчо Зугдидский", передает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что с 2014 года злоумышленник жил в Одессе и координировал деятельность одной из организованных преступных группировок.

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«Оперативники спецслужбы задержали «Манчо Зугдидского» в Киеве, куда тот прибыл для обсуждения с местными уголовниками перераспределения сфер влияния. «Вор в законе» выдворен за территорию Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе правоохранители задержали так называемого «смотрящего за общаком» от известного «криминального авторитета». Был задержан «Вова Шушарик», который в Одессе якобы представляет интересы «вора в законе» Миндии Горадзе (Лавасогли Батумский, он же - «Хромой»). В частности, по данным полиции, задержанный контролировал своего рода кассу (фонд), который формируется за счет доходов, полученных преступным путем.