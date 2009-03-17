Годовая инфляция в зоне евро увеличилась

В феврале 2009 года годовая инфляция (февраль к февралю) в зоне евро составляла 1,2% против 1,1% в январе 2009 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7% против 1,8% в январе-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем, в феврале-2009 была зарегистрирована инфляция в еврозоне и в ЕС-27 на уровне 0,4%.

Наименьший уровень годовой инфляции в феврале зафиксирован в Ирландии и Португалии (по 0,1%), а также на Кипре (0,6%).

Наибольшая годовая инфляция в феврале была в Латвии (9,4%), Литве (8,5%) и Румынии (6,9%).

Главными компонентами годовой инфляции в феврале 2009 года в еврозоне стали алкоголь и табак, строительство и содержание домов, гостиничный и ресторанный бизнесы.

В феврале 2008 года годовая инфляция составляла 3,3% в зоне евро и 3,5% в ЕС-27.