Прежде чем вливать новые деньги, надо решить проблемы финансового рынка

Прежде чем вливать дополнительные средства в экономику через государственные стимулирующие пакеты, следует решить проблемы финансового рынка. Об этом, выступая по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран - членов "большой двадцатки" (G20) заявил министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк, передает Associated Press.

Таким образом, Германия не поддержала инициативу США о расширении в европейских странах государственных стимулирующих программ, заключает РосБизнесКонсалтинг. По мнению П.Штайнбрюка, эти меры не будут достаточно эффективны без восстановления необходимых объемов кредитования.