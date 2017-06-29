39% читателей УНИАН поддерживают введение визового режима для россиян – опрос

Согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 39% наших читателей поддерживают введение визового режима для граждан Российской Федерации во время въезда на территорию Украины.

В то же время 13% читателей ответили, что россияне должны ездить в Украину за биометрическими паспортами, аналогично тому, как украинцы теперь ездят в страны Евросоюза, а 6% респондентов поддержали идею с предварительной регистрацией граждан России на специальном сайте перед поездкой.

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При этом 12% опрошенных заявили, что россиянам вообще нужно запретить въезд в Украину в условиях продолжающейся российской военной агрессии в отношении нашей страны.

Еще 30% респондентов выбрали вариант «Какие такие визы? Мы же один народ!».

Всего в опросе приняли участие более тысячи читателей УНИАН.

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Отметим, разговоры о введении визового режима с РФ в Украине активизировались с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. В частности, за такое решение высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов.

Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией. Верховная Рада должна была рассматривать этот вопрос 6 октября 2016 года, однако до него так и не дошли из-за отсутствия согласия между фракциями парламента.

Позже этот вопрос поднимался неоднократно, однако до реальных действий так и не доходило. При этом озвучивались и другие варианты контроля перемещения россиян через границу с Украиной.

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В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказывался за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Кроме этого, после введения безвиза для граждан Украины с ЕС предлагалось ввести синхронные меры по отношению к россиянам, чтобы они могли попадать в Украину только по биометрическим паспортам.

27 июня 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент может рассмотреть вопрос введения визового режима с Российской Федерацией на следующей пленарной неделе - 11-14 июля.