Какой вариант пропуска граждан России в Украину вы поддерживаете? – опрос УНИАН

27 июня 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент может рассмотреть вопрос введения визового режима с Российской Федерацией на следующей пленарной неделе – 11-14 июля.

Поскольку в последнее время обсуждались несколько альтернативных вариантов пропуска россиян в Украину, УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, какой вариант пропуска граждан России они поддерживают.

Отметим, разговоры о введении визового режима с РФ в Украине активизировались с начала российской военной агрессии на Донбассе и в Крыму. В частности, за такое решение высказывался секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Вместе с тем с 1 марта 2015 года Кабмин лишь запретил гражданам России въезжать в Украину по внутренним паспортам, но вопрос введения визового режима не рассматривался.

В начале октября 2016 года спикер украинского парламента Андрей Парубий вновь поднял вопрос о необходимости введения визового режима Украины с Россией. Верховная Рада должна была рассматривать этот вопрос 6 октября 2016 года, однако до него так и не дошли из-за отсутствия согласия между фракциями парламента.

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Позже этот вопрос поднимался неоднократно, однако до реальных действий так и не доходило. При этом озвучивались и другие варианты контроля перемещения россиян через границу с Украиной.

В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказывался за создание системы предварительного информирования граждан России о намерении посетить Украину.

Кроме этого, после введения безвиза для граждан Украины с ЕС предлагалось ввести синхронные меры по отношению к россиянам, чтобы они могли попадать в Украину только по биометрическим паспортам.