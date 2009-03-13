Ющенко о банках, кредитах и ипотечных процентах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает банки уменьшить ипотечные проценты и внедрить механизмы реструктуризации кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня во время встречи со студентами Тернопольского национального экономического университета. Он высказал убеждение, что обеспечить возвращение ипотечных кредитов “сегодня на сегодня” невозможно, даже если изымать у людей квартиры, ведь стоимость недвижимости существенно снизилась.

“Мы встречались с банкирами и я считаю, что банковская система должна сделать меморандум и уменьшить проценты по кредитам.

Второе – это продумать режим реструктуризации или режим аренды, который бы оставлял квартиру за человеком, который будет будет платить арендные ставки по низшему уровню, а эту политику поддержит Национальный банк через рефинансирование ипотечного рынка”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

По его данным, для реализации такого замысла не нужны миллиардные суммы.

“Кое-кто даже называл цифры, меньше 100 миллионов, во что я мало верю. Очевидно, речь идет о нескольких сотнях миллионов. Это не та цифра, которая не может покрываться через баланс Национального банка и коммерческих банков”, – убежден В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил уверенность, что банковская система уже завершила разработку пакета предложений, которые бы могла предложить для ипотечного кредитования, и вскоре и применить его на практике.