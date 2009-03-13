Всемирный банк озвучил оптимистичный прогноз для Украины

В Международном банке реконструкции и развития (Всемирный банк) считают оптимистическим прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила старший эксперт Всемирного банка Екатерина ПЕТРИНА в ходе антикризисного «круглого стола» в мэрии Херсона.

«Мы прогнозируем снижение ВВП в Украине на 4% в 2009 г. Это оптимистический прогноз», - сказала Е.ПЕТРИНА.

По ее словам, «оптимистическим прогноз можно назвать, если сравнивать с кризисом в России в 1998 году". "Если сравнивать с показателями других стран Восточной Европы, то там прогнозы другие, и по сравнению с ними оптимистическими украинские показатели не назовешь», - отметила Е.ПЕТРИНА.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

10 марта в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на руководителя миссии МВФ Джейлу ПАЗАРБАЗИОЛУ УНИАН сообщили, что МВФ начал пересмотр прогноза макропоказателей Украины на 2009 год. На сегодня прогноз МВФ предусматривает спад ВВП Украины в 2009 году на уровне 6%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.