Деньги на выплату пенсий Пенсионный фонд будет давать не всем банкам

Пенсионный фонд Украины заявляет, что никаких задержек с финансированием и выплатой пенсий сегодня не существует.

Об этом говорится в заявлении ПФУ, которое размещено на Правительственном портале.

“По состоянию на 12 марта текущего года выплаты пенсии и денежной помощи профинансированы в сумме 8,197 млрд. грн., что составляет 61,8% месячной потребности на пенсионное обеспечение. В частности, на выплату пенсий, которые осуществляются через отделения почтовой связи, перечислено 4,231 млрд. грн., что обеспечивает выплату 4,781 млн. пенсионеров”, - говорится в заявлении.

ПФУ также сообщает, что на банковские учреждения, уполномоченные проводить выплату пенсий, перечислено 2,872 млрд. грн., что обеспечивает выплату 2,969 млн. пенсионеров. “Таким образом, пенсионные выплаты профинансированы по 14 марта включительно. Во всех регионах Украины, в том числе и тех, которые перечислены в заявлении Партии регионов, пенсии по состоянию на 12 марта выплачены полностью в соответствии с установленными графиками”, - отмечается в заявлении.

ПФУ также заверяет, что и в дальнейшем будет осуществлять контроль за средствами, которые направлены на выплаты пенсий. “Это значит, что средства будут перечисляться только тем финансовым учреждениям, которые будут гарантировать их своевременную выплату пенсионерам. Именно поэтому решением межведомственной конкурсной комиссии прекращено сотрудничество с банковскими учреждениями, в которых пенсионеры не могли своевременно или в полном объеме получить пенсии из-за затруднительного финансового положения этих банков”, - объясняется в документе.

Согласно заявлению ПФУ, расторжение соглашений с “проблемными банками” (что, кстати, происходило и раньше) никак не повлияло на сроки выплаты пенсий, а тем более не связано с финансовым положением Пенсионного фонда. “Все пенсионеры, которые получали пенсии в указанных банках, получают пенсии в те же дни в других банках или в почтовых отделениях. Пенсионный фонд Украины заботится об интересах пенсионеров и в дальнейшем будет их защищать, в том числе и перед банками, которые не обеспечивают права пенсионеров и нарушают взятые на себя обязательства. В этой работе мы открыты и приглашаем к сотрудничеству всех, кому не безразлична судьба пенсионеров”, - говорится в заявлении.

В то же время ПФУ отмечает, что выступает “против любых необоснованных, невзвешенных и непроверенных высказываний и заявлений, тем более когда это касается одной трети населения государства”.