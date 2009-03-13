В Киеве завтра - снег

14 марта в Украине синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: временами мокрый снег, на юге с дождем, местами, кроме западных и северных областей, сильные осадки и налипание мокрого снега, на большей части территории порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, на западе - до 6° мороза; днем - 1-6° тепла, на Закарпатье и в Крыму - до 9° тепла; в Карпатах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.

В Киевской области облачно. Временами мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - от 3° тепла до 2° мороза, днем - 1-6° тепла.

В Киеве облачно. Временами мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью около 0°, днем - 2-4° тепла.