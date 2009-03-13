В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на пятницу и субботу 13-14 марта объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«13 и 14 марта в автономии ожидаются сильный дождь, в горах сильный снег, налипание мокрого снега», – говорится в штормовом предупреждении.

Вместе с тем, проезд по дорогам Крыма обеспечен.

Как сообщалось, Украинский гидрометеорологический центр предупредил об ожидаемом ухудшении погодных условий в стране: 13 марта утром и днем в южных областях, в Крыму осадки, местами сильные осадки; в Крыму, Приазовье и восточных областях порывы ветра до 15-20 м/с. 14 марта на большей части территории Украины мокрый снег, на юго-востоке с дождем; кое-где налипание мокрого снега, в южной части, центральных и восточных областях сильные осадки, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.