Forbes включил наркобарона в список миллиардеров

Наркобарон Хоакин Гузман (Joaquin Guzman), разыскиваемый мексиканской полицией, числится в новом списке самых богатых людей журнала Forbes.

Как сообщает телерадиокорпорация Би-би-си, в 2001 году Гузман, по прозвищу "Крошка" из-за роста 152 сантиметра, бежал из мексиканской тюрьмы и, как предполагается, скрывается либо в Мексике, либо в Центральной Америке. США предлагают награду в 5 миллионов долларов за его поимку.

Власти считают его ответственным за насилие в северных районах Мексики, вспыхнувшее из-за междоусобных разборок враждующих мафиозных кланов.

Forbes не первый раз включает разыскиваемых преступников в свой знаменитый список миллиардеров. В 1989 году на седьмом месте среди богачей оказался колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, состояние которого оценивалось в 25 миллиардов долларов, напрминает РИА “Новости”.

По оценкам Forbes, в прошлом году мексиканские и колумбийские наркодельцы "заработали" от 18 до 39 миллиардов долларов, отмечает Би-би-си.