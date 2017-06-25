В Киеве прощаются с бойцом АТО, убитым возле Золотых ворот (фото)

Сегодня в воскресенье, 25 июня, в Киеве в Украинском доме прощаются с ветераном АТО Сергеем Олейником.

Олейник погиб в ночь на 23 июня, защищая сына возле Золотых ворот, передает ТСН. Сегодня с ним прощаются военные собратья, простые украинцы, которых коснулась история. На месте также видели министра здравоохранения.

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Похоронят Олейника на Берковецком кладбище в Киеве сегодня, 25 июня.

Как сообщал УНИАН, подозреваемый требовал от парня-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За жертву нападения вступился отец. Олейнику нанесли два смертельных ножевых удара – в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника Анатолия Чивикова. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.