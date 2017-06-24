Убийцу ветерана АТО возле Золотых ворот арестовали: залог не предусмотрен (видео)

В Киеве Шевченковский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олийныка Анатолия Чивикова. Об этом сообщает ТСН.

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"Пытался скрыть улики, сбежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу", - прокомментировала решение пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Прощаться с Сергеем Олийныком в воскресенье в Украинском доме, а похоронят его на Берковецком кладбище столицы.

Как сообщалось, подозреваемый требовал от парня-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За жертву нападения вступился отец. Олийнык получил два смертельных ножевых удара – в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.