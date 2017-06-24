Суд постановил арестовать Гужву с альтернативой залога в 544 тысячи гривень

Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому в вымогательстве главному редактору издания «Страна.ua» Игорю Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья.

Прокурор отдела прокуратуры Киева Елена Ковальчук настаивала, чтобы суд избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога как альтернативной меры пресечения в размере одной тысячи минимальных заработных плат (более 3 млн грн).

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Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Против Гужвы открыто уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

Сегодня суд избрал Филипковскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Гужва назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения в вымогательстве, заявив, что власть хочет уничтожить интернет-газету «Страна.ua» и посадить его в тюрьму.