Прокуратура просит суд избрать домашний арест сообщнику Гужвы по делу о вымогательстве

Прокуратура Киева просит Шевченковский районный суд избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антону Филипковскому, который вместе с главным редактором издания «Страна.ua» Игорем Гужвой подозревается в вымогательстве. Об этом во время судебного заседания сказала прокурор отдела прокуратуры Киева Елена Ковальчук.

Читайте такжеГужву отправили во временный изоляторВ частности, она отметила, что гражданин Филипковский, 1971 года рождения, проживающий в Харькове, обвиняется "в совершении вымогательства у пострадавшего Линько, по предварительному сговору группой лиц, в результате чего причинен ущерб в крупном размере".

Также прокурор сообщила, что Филипковский отказался от адвоката. По ее словам, он в настоящее время сотрудничает со следствием.

Ковальчук добавила, что именно Филипковский совместно с Гужвой требовал деньги от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько.

Как сообщал УНИАН, Гужва был задержан вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». Его подозревают в вымогательстве и получении $10 тыс. за отказ от публикации компромата. Против Гужвы открыто производство по ст. 189 Уголовного кодекса ("вымогательство").

23 июня председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Гужва требовал деньги якобы за необнародование компромата на народного депутата Линько.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу, и назвал свое задержание «подставой».

Депутаты от «Оппозиционного блока» заявили о готовности взять Гужву на поруки.