Следственные действия по Гужве велись с 31 марта - МВД

Следственные действия в отношении главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы велись с 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Отвечая на вопросы парламентариев, Троян сказал, что народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько «к нам обратился еще 31 марта, и за три месяца проведены следственные и негласные следственные действия, и данное дело, я думаю, будет доведена до логического конца».

Читайте такжеГужва требовал взятку за неопубликование компромата на депутата Линько - Ляшко

Как сообщал УНИАН, Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua».

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал: «По материалам ГФС и прокуратуры города Киева задержан Игорь Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Луценко добавил, что у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Сам Гужва заявил, что обыски в редакции проводились по сфальсифицированному делу.