Нацбанк анонсировал спецаукцион на пятницу, 13-ое

Национальный банк Украины объявил о проведении в пятницу, 13 марта, четвертого специального аукциона, на котором будут реализовываться доллары и евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка (№13-421/1492-3559 от 12 марта т.г.), текстом которой располагает УНИАН.

Согласно предоставленной информации, валюта будет продаваться с целью удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте. Банки будут осуществлять покупку иностранной валюты для обеспечения выполнения физическими лицами и предпринимателями текущих платежей по кредитным соглашениям, которые подлежат уплате в марте 2009 года (включая просроченную задолженность).

Минимальные суммы заявок - 50 тыс. долл. и 10 тыс. евро.

Нацбанк подчеркивает, что не допускаются к участию в аукционе заявки на покупку иностранной валюты с целью досрочного погашения задолженности в иностранной валюте, выполнения обязательств поручителей по кредитным договорам, с целью погашения кредитных траншей, которые предоставляются клиентам в соответствии с договорами об открытии кредитных линий.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Как сообщалось, на первых трех спецаукционах, которые состоялись 27 февраля, 4 и 6 марта т.г. НБУ реализовал банкам 131,46 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.