В Киеве поймали мошенников, которые «нагрели» банк на 300 тысяч долларов

Прокуратурой города Киева возбуждено уголовное дело по факту завладения группой лиц путем мошенничества денежными средствами одного из банков столицы в сумме 300 тысяч долларов США при содействии служебных лиц этого банковского учреждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по ч.4 ст.190, чч. 2, 3 ст.358, 2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Осуществление досудебного следствия по уголовному делу поручено следственному отделу столичной прокуратуры.