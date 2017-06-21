СБУ уточнила сообщение о запрете въезда в Украину фронтмену "Агаты Кристи"

13:54, 21 июня 2017
Общество
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Запрет связан с высказываниями музыканта, которые вредят национальным интересам Украины.

Самойлову запретили въезд еще в 2015 году / фото afisha.oren.ru

Основателю и лидеру российской рок-группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову въезд в Украину запретили еще в 2015 году. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, комментируя появившуюся в СМИ информацию о запрете, передает ZN.UA.

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По ее словам, запрет связан с высказываниями музыканта, которые вредят национальным интересам Украины.

Гитлянская подтвердила, что информация, содержащаяся в ответе СБУ на соответствующий журналистский запрос, соответствует действительности. При этом указанный запрет был введен еще 2015 году.

Ранее издание "Обозреватель" сообщило, что российскому музыканту Вадиму Самойлову запрещен въезд в Украину. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос журналистов.

фото Обозреватель

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Теги: #запрет на въезд#Самойлову запретили въезд