СБУ запретила въезд в Украину основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову

Известному российскому музыканту, основателю группы "Агата Кристи" Вадиму Самойлову, запретили въезд в Украину на 5 лет. Об этом пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на ответ СБУ на запрос.

"Сообщаем, что указанному гражданину (Вадиму Самойлову) Службой безопасности Украины 29.04.2015, в интересах обеспечения государственной безопасности, запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет", - говорится в ответе СБУ.

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Отметим, что Самойлов неоднократно приезжал на оккупированные территории и давал там концерты. В сентябре 2015 главарь террористической "ЛНР" Игорь Плотницкий вручил музыканту "орден за заслуги".

Напомним, что СБУ уже зпретила въезд в Украину таким исполнителям, как "Иванушки International", Лолита, Надежда Бабкина.