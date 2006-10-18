Погода до конца недели

19 октября согласно прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных и восточных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в северных и центральных областях 0-5° мороза, на юге Крыма 3-6° тепла; днем 8-13°, на крайнем юге и западе до 16° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

20-21 октября сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только в западных областях 21 октября небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 20 октября от 2° мороза до 3° тепла, в центральных и восточных областях местами 3-5° мороза, 21 октября повышение до 2-7° тепла, на побережье морей до 10°; днем 9-14°, в западной и южной части 13-18°, на крайнем юге до 21°.

22 октября ночью преимущественно без осадков; днем небольшие, в центральной и южной части умеренные дожди. 23 октября местами пройдут небольшие дожди, днем в южной части умеренные дожди. Температура существенно не изменится.

В г. Киеве и области 19 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 10-12° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

20-21 октября - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 20 октября от 2° мороза до 3° тепла, 21 октября 2-7° тепла; днем 9-14° тепла.

22 ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь (23 октября местами). Температура существенно не изменится.