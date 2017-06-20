На ВНО по украинскому языку и литературе всего четверо участников набрали 200 баллов

По предварительной информации, в этом году внешнее независимое оценивание по украинскому языку на максимальное количество баллов сдали 0,002% лиц из 229 тысяч 958 участников. Об этом говорится в статистике Украинского центра оценивания качества образования.

По украинскому языку 200 баллов получили 0,002% от общего количества абитуриентов.

Общее количество участников внешнего независимого оценивания, которые преодолели порог «сдал/не сдал» по истории Украины и получили рейтинговую оценку за выполнение сертификационной работы по шкале 100 – 200 баллов, составляет 172 тысячи 190 человек, из них 200 баллов получили 0,02%.

Читайте такжеДинамика регистрации на ВНО: самые популярные предметы за 10 лет (инфографика)

Максимальное количество баллов по математике получили — 0,13% от общего количества, по английскому языку — 0,05%, по биологии — 0,05%.

Как сообщал УНИАН, украинский язык и литература являются обязательными при поступлении в любой ВУЗ. Экзамен не сдали 7,5% абитуриентов - это чуть более 17 000 человек.