Дорн собрался на фестиваль в Россию

Украинский певец Иван Дорн выступит на музыкальном фестивале "Дикая Мята", который пройдёт в Бунырёво Тульской области РФ 23-25 июня. Об этом он заявил в интервью batenka.ru.

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"Сейчас скучаю по фестивалям, поэтому жду Джаззи Фанки на "Дикой мяте", как свой восемнадцатый день рождения", - поведал украинский артист.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Дорн в интервью российскому журналисту назвал агрессию России против Украины "ссорой", а также открестился от информации о том, что помогал воинам АТО. Также Дорн назвал россиян "братьями".