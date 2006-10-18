В Украине появился Алчевск-2

В г. Никополе Днепропетровской области при проведении гидравлических испытаний системы теплоснабжения города произошел прорыв магистральной тепловой сети (диаметром 700 мм).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, вследствие аварии без теплоснабжения осталось 582 жилых дома (86 тыс. 855 жителей), 16 дошкольных детских учреждений, 12 школ, 11 лечебных учреждений, 1 детский дом. К аварийно-восстановительным работам привлечены аварийно-ремонтные бригады КП "Никопольтеплоэнерго" в количестве 92 чел. и 6 ед. техники.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.