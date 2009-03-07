За месяц в Украине подешевели два продукта

Потребительские цены в минувшем месяце повысились на 1,5%, при этом продукты питания подорожали на 1,1%. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Прирост цен по подгруппе товаров «продукты питания и безалкогольные напитки» составил в феврале 2009 года 1,4% (в январе – 3,1%). При этом сильнее всего подорожали в прошлом месяце: безалкогольные напитки – на 6,0% (в январе 2009 года – на 4,6%); масло – на 5,3% (6,8%); сахар – на 4,9% (1,6%); рыба и рыбопродукты – на 4,5% (7,4%); картофель – на 3,8% (9,4%).

Подешевели в феврале из продуктов питания: яйца – на 12,8%, фрукты – на 2,6%.

Подорожали в феврале 2009 года товары и услуги: алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,4% (в январе – на 1,2%); одежда и обувь – на 1,1% (1,2%); жилищно-коммунальные услуги – на 0,7% (2,0%); предметы домашнего потребления и бытовая техника – на 2,6% (3,9%); охрана здоровья – на 5,2% (10,3%); транспорт – на 2,0% (4,6%); связь – на 0,2% (0,6%); отдых и культура – на 2,0% (3,6%); образование – на 0,2% (0,4%): рестораны и гостиницы – на 1,4% (1,9%); разные товары и услуги – на 3,2% (3,6%).