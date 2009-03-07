Погода на 8 марта

Завтра в Украине ожидается облачная погода. Дожди, ночью и утром местами сильные дожди, днем в южной части, центральных и северных областях небольшой дождь.

Местами сохранятся туманы, в восточной части на дорогах гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-7°, днем 4-9° тепла, в южной части 10-15° тепла. В западных областях дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, температура около 0°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью в восточной части порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью и утром сильные дожди, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°, днем 4-9° тепла; в Киеве ночью 3-5°, днем 6-8° тепла.