Рабочие ХМЗ: чем мы хуже моряков «Фаины»?
Помощи Тимошенко не хватило?
На ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ) начали выплачивать долги по зарплате.
Об этом УНИАН сообщил председатель независимого профсоюза ХМЗ «Петровец» Леонид НЕМЧОНОК.
«На карточные счет работников завода поступило в общей сложности 2 млн. 830 тыс. грн. Это долги по заплате начиная с октября 2008 года и заканчивая февралем 2009 года», - сказал Л.НЕМЧЕНОК.
В то же время он отметил, что владельцы ХМЗ не выполнили требования трудового коллектива в части компенсации за задержку зарплаты и индексации из-за инфляции.
«Мы не получили индексаций и компенсаций. К тому же, в конце января людей необоснованно перевели на другой режим начисления зарплаты за простой завода. Начисляют деньги за вынужденный простой не полностью. Считают как за 2-дневную рабочую неделю. В результате за февраль многие получили всего по 280 грн.», - сказал Л.НЕМЧОНОК.
По его словам, владельцы завода не хотят платить компенсации, поскольку «намерены решить собственные финансовые вопросы и другие обязательства за счет средств, выделенных Кабмином».
«Сейчас нужно решать вопрос не только с зарплатой, но и с дальнейшей работой завода. Вот, к примеру, СМИ рассказывали о том, как украинский олигарх Виктор ПИНЧУК помог морякам с «Фаины». А чем мы хуже? Рабочие тоже уже как заложники. Пусть им тоже помогут олигархи, если правительство сейчас не может. 100 миллионов гривень хватит, чтобы завод работал стабильно два года», - отметил председатель профсоюза.
Справка УНИАН. с начала февраля работники ХМЗ проводили акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долгов по зарплате. 3 февраля они захватывали административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений Херсонской облгосадминистрации.
3 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала погасить долги по зарплате за счет транша в сумме 12 млн. грн., перечисленных ХМЗ из Государственного лизингового фонда.