В Киеве закрылся офис "Вконтакте"

Киевский офис социальной сети «ВКонтакте» закрыли из-за санкций, сообщает Громадське.

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«Всем сотрудникам предложили продолжить работу в «ВКонтакте» или в холдинге Mail.Ru Group. Конечно, каждый решит для себя самостоятельно, есть ли такая возможность», - сказал пресс-секретарь украинского филиала Влад Леготкин.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсов Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С».

После запрета «Вконтакте» установил рекорд по количеству посетителей.