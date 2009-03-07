870 школьников в Киеве находятся за чертой "пешеходной доступности"

Киевский городской совет утвердил программу «Школьный автобус» на 2009-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета с целью обеспечения регулярной и безопасной перевозки к местам учебы и по домам учеников, проживающих за чертой пешеходной доступности учебных заведений.

Как отмечается в пояснительной записке, сегодня в Киеве в связи с расширением его границ, учитывая новое строительство, установлено, что 870 учеников средних общеобразовательных школ и 338 учеников школ-интернатов и детских домов находятся за чертой пешеходной доступности.

Принятой программой предусматривается, что Киевская городская госадминистрация вместе с районными администрациями и Управлением ГАИ ГУ МВД Украины в Киеве разработает и утвердит специализированные транспортные маршруты для перевозки школьников. В свою очередь, “Киевпасстранс” должен обеспечить автобусами те маршруты, которые будут открыты в соответствии с программой «Школьный автобус».

Запланировано, что в текущем году на таких спецмаршрутах уже будут работать 5 автобусов. Как эксперимент по организации перевозки учеников программа будет введена в 2009 году в Деснянском и Оболонском районах.

Общая стоимость программы на 2009-2012 годы составляет 4,9 млн. грн. На текущий год необходимо 491 тыс. грн.

Согласно документам, по состоянию на 2009 год необходимость в программе «Школьный автобус» испытывают 4 школы, в которых процент детей, находящихся за чертой пешеходной доступности, составляет от 12 до 53% от общего количества учеников: СОШ №№ 23, 180, 246 (Деснянский район), СОШ №104 (Оболонский район) и три школы-интерната – санаторная школа-интернат №19 (Подольский район), спецшкола-интернат №15 и №16 (Святошинский район).