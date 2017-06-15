Садовый назвал критику Гройсмана из-за проблемы с мусором "элементарным хамством"

Мэр Львова Андрей Садовый назвал критику премьер-министра Владимира Гройсмана из-за проблемы с львовским мусором "элементарным хамством". Соответсвующую запись городской голова Львова сделал на своей странице в Facebook.

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"Ждал от премьер-министра более адекватного ответа на официальное предупреждение об экологической угрозе, вызванной мусорной блокадой 800-тысячного города, чем элементарное хамство", - написал он.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

"Пожалуйста, не ищи крайних, а возьми и сделай и продемонстрируй, как это надо делать для всей страны", - сказал премьер.