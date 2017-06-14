Гройсман - Садовому: не ищи крайних, а возьми и сделай

Премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему накопления мусора в городе.

Об этом он заявил на заседании Кабмина в среду, комментируя просьбу Львова объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации, передает «Украинская правда».

"Пожалуйста, не ищи крайних, а возьми и сделай и продемонстрируй, как это надо делать для всей страны. Ибо делать виноватыми тех, кто к этому не имеет никакого отношения – это, как минимум, несправедливо, нечестно и не по-лидерски", - подчеркнул глава правительства, обращаясь к мэру Львова, которого не было на заседании Кабинета министров.

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Как сообщал УНИАН, над главным входом к львовской ратуше появился большой баннер-обращение к президенту Петра Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием прекратить мусорную блокаду Львова.

Изготовление баннера стоимостью 2 тыс. грн, по информации местных СМИ, оплатил лично городской голова Львова Андрей Садовый.

Накануне Львовская власть обратилась к Кабинету министров с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.