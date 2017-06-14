Террасы ресторанов и кафе отбирают у пешеходов тротуарное пространство (видео)

С приходом лета площадь тротуаров в столице значительно сократилась. До припаркованных не по правилам в пешеходной зоне машин добавились летние площадки кафе и ресторанов, которые кое-где перегораживают путь настолько, что пройти можно только по проезжей части, говорится в сюжете ТСН.

По правилам, для прохода пешеходов должна остаться полоса шириной 1,8 метра, однако на практике часто остается меньше половины. Встречные люди еле разминаются, а матери с колясками попадают почти в ловушку, потому что не могут проехать свободно по тротуару. Другая сторона проблемы – посетители заведений сидят прямо над дорогой. Речь не только о вредном воздухе, но и опасности пострадать вследствие внезапного ДТП.

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Объяснять, почему так происходит, владельцы и администраторы не спешат даже журналистам. Единственный выход – жаловаться на нарушителей в управление городского благоустройства. После этого чиновники начинают процедуру: составляется акт, который подается на комиссию в департамент градостроительства и архитектуры, там рассматривают и устанавливают факт нарушения, после чего принимают решение о демонтаже.

Из 1,1 тысячи заявленных временных летних площадок деньги в бюджет города платят только 300. Но процедура наказания такая длинная, что пока жалоба пройдет все инстанции, три летних месяца могут закончиться, а площадки исчезнут сами собой – до следующего лета.